Ilzer über Yeboah-Abgang: „Ging beim einen Ohr rein und beim anderen wieder raus“

via

via Sky Sport Austria

Der Trainer der SK Sturm Graz, Christian Ilzer, war am Montag im Sky-Podcast „DAB I Der Audiobeweis“ zu Gast. Dort sprach der 44-Jährige u.a. über den Abgang von Stürmer Kelvin Yeboah.

Der italienische U21-Nationalspieler wechselte Anfang Jänner von den Grazern zum CFC Genua in die Serie A. Der Stürmer avancierte damit zum neuen Rekordabgang der Grazer. Durch den Yeboah-Verkauf dürften vorerst etwas weniger als fünf Millionen Euro auch tatsächlich in der Kassa der Steirer landen.

„DAB I Der Audiobeweis“ #136 mit Christian Ilzer:

Sturm-Trainer Christian Ilzer…

…über den Verkauf von Stürmer Kelvin Yeboah: „Es ist Teil des Jobs. Natürlich hätte ich ihn gerne weiterbehalten, aber ich denke natürlich auch an den Spieler. Er hat auch seine Zeit gebraucht, bis er bei uns richtig in Schuss gekommen ist. Er war in der ersten Phase der heurigen Saison überragend und hat dann aber im Spätherbst auch einen richtigen Knick gehabt. Ich glaube, dass sein Spiel noch viel mehr Facetten hergegeben hätte, die man jetzt im Frühjahr gesehen hätte und er nochmals einen ganz anderen Markt bekommen hätte. Das habe ich ihm auch gesagt, aber das ist beim einen Ohr reingegangen und beim anderen wieder raus, als das Angebot vom FC Genua gekommen ist. Ich habe dann auch gespürt, dass er sich innerlich sehr schnell für diese Station entschieden hat. Dann ist es eh darum gegangen, eine gute Lösung für beide Seiten zu finden und es war dann auch eine Win-Win-Situation für den gesamten Verein und damit ist es auch abgehakt und das Kapitel Yeboah beendet.“

Beitragsbild: GEPA