Ilzer verliert mit Hoffenheim in Mainz

Trainer Christian Ilzer hat mit Hoffenheim seine erste Niederlage in der deutschen Fußball-Bundesliga kassiert.

Nach dem famosen Debüt gegen Leipzig (4:3) unterlag seine Elf am Sonntag in Mainz mit 0:2 (0:2). Wie schon bei der Europa-League-Niederlage am Donnerstag in Braga (0:3) geriet die harmlos auftretende TSG früh ins Hintertreffen. Jonathan Burkardt traf beim dritten Mainzer Sieg in Serie doppelt (4., 24.).

Mainz verbesserte sich auf Rang sieben, Hoffenheim steckt mit zwölf Zählern aus zwölf Runden in der Abstiegszone fest. Philipp Mwene verteidigte bei den Siegern bis zur Nachspielzeit, Alexander Prass bei den Verlierern bis zur 80. Minute.

(APA) Foto: Imago