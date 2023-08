Ilzer vermeldet „angespannte Personalsituation“

Für den SK Sturm platzte am Dienstag der Traum von der Champions League. Das 1:3 (gesamt 2:7) gegen PSV Eindhoven hinterließ auch körperlich Spuren.

Mit Otar Kiteishvili, Jon Gorenc Stankovic, Gregory Wüthrich und Stefan Hierländer unterzogen sich tragende Säulen diversen Behandlungen. Beim Gastauftritt am Sonntag in Lustenau (ab 16 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 3 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass) werden Manprit Sarkaria und der gesperrte David Schnegg fix fehlen.

Die Chancen, dass der neue Stürmer Seedy Jatta bereits die freitägliche Flugreise nach Vorarlberg mitmacht, stehen laut Clubauskunft gut. Bei Alexander Prass ist laut Medienberichten ein Auslandswechsel konkret, der ÖFB-Teamspieler könnte in Lustenau seine Abschiedsvorstellung geben.

Christian Ilzer meldete eine angespannte Personalsituation, gleichsam versprach der Sturm-Trainer aber, „absolut bereit“ zu sein. Beim 0:0 gegen Klagenfurt gab Sturm zuletzt erstmals in der Saison Punkte ab. „Wir wollen in der Liga jetzt wieder auf die Siegerstraße zurückkehren, dafür braucht es eine Top-Leistung in einem schwierigen Auswärtsspiel“, bekannte Ilzer.

Die Bilanz spricht klar für Sturm. Die Grazer entschieden 13 der 14 Oberhaus-Duelle mit Lustenau für sich und gaben nur im ersten Duell 1997 Punkte ab. Im Vorjahr blieben die Vorarlberger ohne Tor, beide Begegnungen endeten 2:0 für Sturm.

