Ilzer vor Duell gegen den Meister: „Wir sind nicht chancenlos“

Nach der aufgrund einer coronabedingten Spielabsage ungeplant verlängerten Länderspielpause muss der SK Sturm Graz am Samstag gegen Red Bull Salzburg antreten.

Christian Ilzer will sich gegen den Tabellenführer aber nicht kampflos geschlagen geben und verlangt von seiner Mannschaft eine absolute Höchstleistung. „Wir wollen dort hinfahren und mit unseren Tugenden und Waffen das Top-Team der Liga bespielen. Ich denke wir sind nicht chancenlos, allerdings brauchen wir da in allen Bereichen höchstes Niveau“, so der Steirer. “Wir werden mutig an die Sache herangehen und uns etwas zutrauen, das will ich auch sehen von meiner Mannschaft.”

Auch wenn die Rollen klar verteilt sind, sieht der Sturm-Trainer das nicht unbedingt als Vorteil. „Wenn man in der Favoritenrolle ist, ist es auch keine leichte Aufgabe“ erklärt Ilzer.

Nicht nur im Hinblick auf das Duell gegen den Meister will der 43-Jährige wissen, wo seine Mannschaft steht: „Ich will auch sehen wie weit wir Salzburg im Laufe dieses Jahres nahekommen“