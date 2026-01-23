Ilzer warnt vor kriselnden Frankfurtern

Trainer Christian Ilzer will sich mit der TSG Hoffenheim nicht von der aktuellen Krise bei Eintracht Frankfurt blenden lassen.

„Der Gegner ist nach wie vor eine sehr starke Mannschaft, auch wenn sie aktuell gewisse Probleme haben. Sie haben sehr viel Qualität“, sagte der 48-Jährige auf der Pressekonferenz: „Es ist ein aktueller Champions-League-Teilnehmer und damit eine große Herausforderung für uns. Wir stellen uns auf einen Gegner ein, der sehr energievoll sein wird.“

Die Vorbereitung auf die Partie am Samstag (15.30 Uhr/ live bei Sky – mit Sky X live dabei sein) sei durch die Entlassung von Dino Toppmöller und die Übernahme von Interimscoach Dennis Schmitt etwas komplizierter geworden. „Immer wenn ein Trainerwechsel ist, muss man gewisse Dinge antizipieren“, erklärte Ilzer: „Wir haben versucht, uns am Mittwoch in der Champions League einen Eindruck zu verschaffen. Wir werden uns sehr stark auf die Art und Weise konzentrieren, wie wir selbst auftreten wollen.“

Die TSG liegt derzeit als Dritter auf Kurs Champions League, könnte den direkten Konkurrenten aus Frankfurt mit einem Auswärtssieg bereits um neun Zähler distanzieren. Fehlen wird allerdings erstmal Angreifer Adam Hlozek. „Das dauert definitiv noch, er hat eine schwerwiegende Muskelverletzung an der Wade“, teilte Ilzer mit.

