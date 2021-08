Ilzer: “Wir haben einen guten Beginn gehabt, dann eine Phase, wo wir Glück gehabt haben”

Sturm Graz hat den zuletzt begonnenen Lauf des LASK eingebremst. Die Steirer gewannen am Sonntag in der vierten Runde der Fußball-Bundesliga gegen die Linzer auswärts in Pasching mit 3:1 (Spielbericht + Video-Highlights). Sturm-Trainer Christian Ilzer nach dem Spiel im Sky-Interview:



…über das Spiel: „Kompliment an alle Spieler, die heute am Platz gestanden sind. Bei dieser Hitze so ein Tempo zu gehen, ist große Klasse. Wir haben einen guten Beginn gehabt, dann eine Phase, wo wir Glück gehabt haben. Im Kampf um die zweiten Bälle war der LASK präsenter, aber wenn man auch Glück hat, ist das ein Zeichen, dass man als Team gut funktioniert. Was man heute erstmals richtig gut gesehen hat, ist, dass wir eine unglaubliche Kraft von der Bank entwickeln können.“

…über Kelvin Yeboah und sein Tor: „Großartige Einzelaktion. Man sieht Woche für Woche, welche Qualitäten er hat. Er ist unglaublich schnell und hat die Fähigkeit, Situationen sehr schnell zu erkennen und er kann sehr schnell Druck auf die gegnerischen Verteidiger machen.“

…über Manprit Sarkaria: „Ich freue mich extrem für ihn. Für unser Spiel braucht er noch ein paar Basics, damit er unser Spiel von Anfang an auf dem Niveau spielen kann, wie ich es mir erwarte von jedem Spieler. Dass wir einen sehr, sehr guten Spieler haben, das war uns von Anfang an bewusst.“

…über die Entwicklung im Team von SK Sturm Graz: „Am Beginn war es wichtig, die Defensive zu stabilisieren, das war im Herbst unser Prunkstück. Wir müssen versuchen, nach vorne mehr Risiko zu gehen, aber für unsere offensive Auslegung sind wir defensiv sehr stabil in unserem Spiel. Wir haben einen richtig guten Start erwischt und gehen mit viel Selbstvertrauen in die englischen Runden.“