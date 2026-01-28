Ilzer zu Hoffenheim-Höhenflug: „Haben viel Momentum“

Viertes Spiel im Jahr 2026, vierter Sieg und immer größere Champions-League-Träume der Fans: Die TSG Hoffenheim bleibt in der Bundesliga mit dem 2:0 (1:0)-Erfolg bei Werder Bremen die Mannschaft der Stunde.

„Wir haben viel Momentum“, sagte Trainer Christian Ilzer im Sky-Interview nach dem Sieg im Weserstadion, den sein Team in Unterzahl vehement verteidigt hatte: „Momentum kreierst du, wenn du einfach einen super Teamspirit hast, wenn du viel opferst.“

HIGHLIGHTS | SV Werder Bremen – TSG Hoffenheim | 16. Spieltag

Ein Traumtor von Alexander Prass kurz vor der Halbzeitpause (44.) und der zweite Treffer von Grischa Prömel zu einem enorm günstigen Zeitpunkt (54.) brachten Ilzers Elf bis auf drei Punkte an den Tabellenzweiten Borussia Dortmund heran. Kurz vor dem 2:0 hatte Wouter Burger nach Videobeweis wegen groben Foulspiels Rot gesehen (52.), die Bremer konnten den Vorteil gegen die intensiv verteidigenden Gäste aber nicht nutzen.

Von allzu viel Königsklassen-Träumerei wollte Prömel danach allerdings nichts wissen. „Wir sind auf einem guten Weg, aber wir haben noch viel Arbeit vor uns“, sagte der Mittelfeldspieler, der sich nun auf das Heimspiel gegen seinen Ex-Klub Union Berlin am Samstag freut.

