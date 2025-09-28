Ilzers Hoffenheim entführt Punkt aus Freiburg

Der SC Freiburg hat den dritten Sieg in Folge und den Anschluss an die Spitzengruppe verpasst.

Die Breisgauer kamen am 5. Spieltag der Fußball-Bundesliga trotz einer frühen Führung nicht über ein 1:1 (1:1) im badischen Duell mit der TSG Hoffenheim hinaus. Beide Teams haben sieben Punkte auf dem Konto.

Lukas Kübler (3.) traf für die Freiburger. Der Sport-Club geht nach dem Remis gegen den Lieblingsgegner (zuletzt sechs Siege und drei Unentschieden) ohne den erhofften Rückenwind in die Europa-League-Partie am Donnerstag beim FC Bologna. Fisnik Asllani (13.) war für die TSG erfolgreich, die ihre Auswärtsserie fortsetzte. Zuletzt kassierten die Kraichgauer am 19. April eine Pleite in der Fremde – damals in Freiburg (2:3).

„Wir müssen hungrig bleiben und uns weiter verbessern“, sagte TSG-Trainer Christian Ilzer kurz vor dem Anpfiff bei DAZN: „Wir wollen eine geschlossene Teamleistung bringen.“ Sein Gegenüber Julian Schuster stellte eine ähnliche Forderung auf. „Wir müssen es mehr wollen. Jeder muss sehen, dass wir gewinnen wollen“, äußerte der Freiburger Coach: „Wir brauchen Ballbesitzphasen, wollen präsent sein – und eigene Akzente setzen.“

