Im Alpen-Design: Neue Bilder vom Ausweichtrikot der Bayern geleakt

Vom Ausweichtrikot des FC Bayern München für die kommende Saison sind neue Bilder im Netz aufgetaucht. Sky Sport zeigt sie euch.

Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann startet am Freitag, den 13. August gegen Borussia Mönchengladbach in die neue Bundesliga-Saison. Zum Auftakt werden die Münchner zwar voraussichtlich ihre klassisch roten Jerseys tragen, früher oder später in der Saison wird aber auch das dritte Trikot des Rekordmeisters zum Einsatz kommen. Footyheadlines hat nun weitere Bilder des Ausweichtrikots des deutschen Rekordmeisters geleakt.

Das Trikot ist weiß mit roten Elementen wie beispielsweise dem Wappen oder den Sponsoren-Logos. Neu ist allerdings das Bergdesign auf dem Jersey. Die in der Nähe von München befindlichen Alpen sind deutlich auf dem Dress zu erkennen.

(skysport.de) / Bild: footyheadlines