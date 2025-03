„Im Finish die bessere Mannschaft“ – So bewertet die serbische Presse das Remis

Nach dem 1:1 im Play-off-Hinspiel der Nations League zwischen Österreich und Serbien – das berichten die serbischen Medien.

„Informer“: „Die ‚Adler‘ wurden von Beute zu Jägern. Im ‚Marakana‘ ist jetzt alles möglich. Mit dem 1:1 bringt sich das serbische Nationalteam in eine ideale Position, nicht einem Rückstand nachlaufen zu müssen, sondern im Rückspiel das Tempo zu bestimmen. Wenige hatten daran geglaubt, dass Serbien mit dem Team, mit dem es angetreten ist, der starken österreichischen Auswahl Paroli bieten könnte – noch weniger, dass sie ihnen mitten in Wien ein Unentschieden abtrotzen. Es ist trotzdem passiert. Es ist klar, dass uns in Belgrad ein wahres Spektakel erwartet.“

„Blic“: „Alles ist bereit, aber der letzte Schritt bleibt noch. Mit dem 1:1 hat Serbiens Team einen großen Schritt gemacht, auch in der nächsten Auflage dieses Bewerbes in der europäischen Elite zu spielen. Es ist wahr, die erste Stunde schaute nicht gut aus. Österreich war besser. Mit einem Traumtor von Lazar Samardzic erreichte unser Team den Ausgleich. Im Finish war Serbien sogar die bessere Mannschaft.“

„Danas“: „Wir haben ein Spiel von nicht sehr hoher Qualität gesehen, in dem die Heimmannschaft den besseren Eindruck hinterlassen hat.“

„Vecernje novosti“: „Samardzic-Tor gibt Hoffnung. In Belgrad wird alles explodieren beim Match zwischen Serbien und Österreich.“

