Im Kampf um die Playoffs: Steelers patzen in Cleveland

Die Pittsburgh Steelers vergeben ihren ersten Matchball für die Playoff-Teilnahme in der NFL spektakulär.

Bei den Cleveland Browns verlor das Team um Quarterback-Oldie Aaron Rodgers (42) mit 6:13. Damit wird das Duell mit den Baltimore Ravens (8 Siege, 8 Niederlagen) am 4. Januar zum Endspiel in der AFC North um den Einzug in die Endrunde.

Die einzigen Punkte für die Steelers (9 Siege, 7 Niederlagen) ohne den gesperrten DK Metcalf erzielte Kicker Chris Boswell mit zwei Field Goals. Rodgers, einstiger MVP der US-Profiliga, brachte nur 53,8 Prozent seiner Pässe zum Mitspieler.

Endspiel zwischen Buccaneers und Panthers

Zu einem weiteren Endspiel in der NFC South kommt es in der kommenden Woche beim letzten Spieltag der regular season zwischen den Tampa Bay Buccaneers (7:9) und den Carolina Panthers (8:8). Beide Teams verloren am Sonntag, Tampa kassierte beim Florida-Nachbarn Miami Dolphins ein 17:20, Carolina unterlag zuhause gegen das Spitzenteam Seattle Seahawks mit 10:27. Alle weiteren Play-off-Tickets sind bereits vergeben.

Eine große Show lieferte Drake Maye mit den New England Patriots. Beim 42:10-Erfolg bei den New York Jets gelangen dem Quarterback fünf Touchdownpässe, dazu brachte er mehr als 90 Prozent seiner Zuspiele zum Mitspieler.

(SID) / Bild: Imago