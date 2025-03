Im Old Firm: Erste Heimniederlage für Celtic

Der souveräne Spitzenreiter Celtic FC hat ausgerechnet in der 445. Auflage des traditionellen Old Firm Derbys seine erste Heimniederlage kassiert.

Celtic unterlag dem schottischen Fußball-Rekordmeister Rangers FC mit 2:3 (0:2), führt die Tabelle mit 75 Punkten aber weiter deutlich vor dem Stadtrivalen (62) an.

Die Treffer für die Gäste in der gewohnt hitzigen Begegnung im ausverkauften Celtic Park erzielten Nicolas Raskin (4.), Mohammed Diomande (37.) und Hamza Igamane (88.). Für Celtic waren Daizen Maeda (49.) und Reo Hatate (74.) erfolgreich. Die Rangers liegen damit in der langen Geschichte des Old Firm bei 171 Siegen, Celtic kommt bislang auf 170 Erfolge (104 Unentschieden).

(SID) / Artikelbild: Imago