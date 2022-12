Im Schlafanzug? So feierten die Sportstars Weihnachten

Zahlreiche bekannte Sportlerinnen und Sportler aus dem In- und Ausland feierten am 24. Dezember Weihnachten. Einige Größen des Sports sandten via Instagram Weihnachtsgrüße in die Welt hinaus.

Tennis-Star Dominic Thiem teilte ein Foto aus Dubai, wo er am Samstag ein Mixed-Match beim Showturnier World Tennis League gewinnen konnte. Andreas Herzog verbrachte Heilig Abend im Kreise seiner Familie. Erling Haaland glänzte einmal mehr mit einem kuriosen Outfit. Die Posts weiterer internationaler Stars gibt’s in der Übersicht:

Übersicht: Die Weihnachtsgrüße der internationalen Sportstars

Dominic Thiem:

Andreas Herzog:

Mikeala Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde:

Neymar:

Luis Suarez:

Robert Lewandowski:

Erling Haaland:

Mohamed Salah:

Beitragsbild: Imago