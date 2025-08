Im Sky-Interview bestätigt: GAK verpflichtet Ex-Barnsley-Profi

Der GAK hat sich in der Defensive verstärkt: Sportdirektor Dieter Elsneg bestätigte im Sky-Interview die Verpflichtung von Innenverteidiger Donovan Pines. Der 1,96 Meter große US-Amerikaner war zuletzt beim englischen Drittligisten FC Barnsley unter Vertrag. Nach Ablauf seines Kontrakts in diesem Sommer schließt er sich nun ablösefrei den Rotjacken an und unterschreibt für ein Jahr mit Option auf ein weiteres.

In der vergangenen Saison absolvierte der robuste Abwehrspieler 24 Partien in der League One und überzeugte mit seiner physischen Präsenz sowie Zweikampfstärke. Pines bringt internationale Erfahrung mit und soll in der steirischen Hintermannschaft für zusätzliche Stabilität sorgen.

Beitragsbild: Imago