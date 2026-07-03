„Im Stil der Jugend“: SK Rapid präsentiert neue Trikots

Der SK Rapid hat die neuen Heim- und Auswärtstrikots für die Saison 2026/27 vorgestellt. Es sind die ersten Trikots im Rahmen der im März bekanntgegebenen Partnerschaft mit Mizuno.

Das Design nimmt Bezug auf Wien und den Jugendstil. Das grüne Heimtrikot ist vom Otto-Wagner-Pavillon inspiriert, das Auswärtstrikot in den blau-roten Gründungsfarben greift Elemente des Wiener Secessionsgebäudes auf. Beide Trikots enthalten dezente Ton-in-Ton-Muster sowie Details mit Vereinsbezug, darunter „SCR“-Elemente an Ärmel und Kragen sowie ein Label mit dem Hinweis „Wien. West. Hütteldorf.“