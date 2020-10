Im Winter: City plant offenbar Schnäppchen-Angebot für Messi

via

via Sky Sport Austria

Manchester City lässt bei Lionel Messi offenbar nicht locker. Wie der Daily Star berichtet, wollen die Citizens im Winter offenbar ein Angebot für den mehrmaligen Weltfußballer abgeben – in Höhe von 16,5 Millionen Euro. Für den FC Barcelona, der sich in finanzieller Not befindet, wäre es die letzte Möglichkeit, noch eine Ablöse für Messi zu kassieren, sofern der Angreifer seinen bis 2021 laufenden Vertrag nicht verlängern sollte. Das erscheint – Stand jetzt – unwahrscheinlich.

Sollte ein Transfer im Winter nicht zustande kommen, könnte Messi die Katalanen im kommenden Sommer ablösefrei verlassen – und das auch rechtmäßig.

Für City spricht die Beziehung Messis zu Guardiola, mit dem er bei Barca zwischen 2008 und 2012 sehr erfolgreich zusammenarbeitete und unter anderem zweimal die Champions League gewann. Auch Sportdirektor Txiki Begiristain kennt und schätzt Messi aus gemeinsamen Zeiten bei den Katalanen. Zudem spielt mit Sergio Agüero einer von Messis besten Freunden bei den Citizens.

Messi zeigt nach dem Vertragswirbel im Sommer noch nicht wieder seine alten Qualitäten. Der 33-Jährige traf bislang nur beim 4:0-Auftaktsieg gegen Villarreal per Elfmeter.

Bild: Getty