Im Zuge des Zaniolo-Deals: AS Roma sichert sich Vorkaufsrecht für Yusuf Demir

Der Verkauf von Nicolò Zaniolo bringt der AS Roma nicht nur eine Ablösesumme im zweistelligen Millionenbereich, sondern anscheinend auch das Vorkaufsrecht für Yusuf Demir. Dies twitterte Fabrizio Romano am Mittwochabend.

Was hat der Zaniolo-Deal mit dem vierfachen ÖFB-Teamspieler Yusuf Demir zu tun? Wenn man dem Tweet des Transferexperten Fabrizio Romano Glauben schenken mag, haben sich die Römer das Vorkausfrecht für den gebürtigen Wiener gesichert. Sollte die AS Roma also in der Zukunft in ihm eine Bereicherung für ihren Kader sehen, so hätten sie eine gute Position für den Transfer des ehemaligen Rapid-Akteurs.

Besonders von Seiten von Yusuf Demir ist dies erfreulich, da mit der Sicherung dieser Option, die Römer an das Potenzial des 19-Jährigen glauben.

(Red.)/Bild: Imago