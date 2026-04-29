Im Zweikampf mit Laimer verletzt: PSG-Star fällt für Rückspiel aus

Bayern Münchens Champions-League-Halbfinalgegner Paris Saint-Germain muss im Rückspiel am kommenden Mittwoch (21.00 Uhr) auf seinen Außenverteidiger Achraf Hakimi verzichten.

Der Marokkaner fällt aufgrund einer Oberschenkelverletzung „mehrere Wochen“ aus. Dies teilte PSG mit. Am Dienstag hatte der deutsche Rekordmeister das Hinspiel in Paris mit 4:5 verloren.

Hakimi hatte die Verletzung kurz vor Schluss bei einem Zweikampf mit ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer erlitten. Weil PSG nicht mehr wechseln konnte, rückte der Außenverteidiger in den Sturm. Hakimi konnte kaum noch am Spielgeschehen teilnehmen, verteidigen schien aufgrund der Verletzung ausgeschlossen. Für ihn versuchte sich der eingewechselte Offensivspieler Senny Mayulu in der Defensive.

(SID/red.)