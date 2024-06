Im zweiten Anlauf: FC Bayern vor Verpflichtung von Palhinha

Der FC Bayern steht allem Anschein nach erneut vor der Verpflichtung von Joao Palhinha.

Nach Informationen der Münchner Abendzeitung hat zwischen dem Nationalspieler Portugals und dem neuen Trainer Vincent Kompany bereits ein Gespräch stattgefunden. Im vergangenen Sommer war ein Transfer des Mittelfeldspielers vom FC Fulham am letzten Tag der Wechselperiode gescheitert, nun soll erneut eine „grundsätzliche Einigung“ erzielt worden sein.

Der EM-Teilnehmer Palhinha hatte am 31. August 2023 in München bereits den Medizincheck absolviert und einen ausgehandelten Vertrag vorliegen. Auch sein Trikot war schon beflockt. Weil Fulham aber nicht rechtzeitig Ersatz für die „Holding Six“ fand, scheiterte der Wechsel noch. Beim Premier-League-Klub verlängerte Palhinha danach seinen Vertrag bis 2028, weshalb seine Ablösesumme bei 40 bis 45 Millionen Euro liegen soll.

„Das wäre ein Transfer gewesen, der sicherlich geholfen hätte. Dann wären der Kader nicht so dünn und die Verletzungen kein so großes Problem gewesen“, sagte Sportvorstand Max Eberl am vergangenen Freitag bei einer Podiumsdiskussion der Süddeutschen Zeitung. Klubchef Jan-Christian Dreesen hatte bereits im vergangenen August gesagt: „Man sieht sich mindestens zweimal im Leben.“

🚨🔴 EXCLUSIVE | João #Palhinha is currently FC Bayern’s top transfer target for the defensive midfield!

➡️ There is already a verbal agreement in principle between Bayern and the 28 y/o. Also, because all the essential contract details were already negotiated last summer!… pic.twitter.com/ho1mtSG2K2

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 7, 2024