„Immer in unseren Herzen“ – Gedenkfeier für Diogo Jota

Mit einem emotionalen Gedenken hat Liverpool vor dem ersten Testspiel der neuen Saison an den verstorbenen Profi Diogo Jota und seinen Bruder André Silva erinnert.

Vor dem Anpfiff der Partie gegen Preston North End wurde die Vereinshymne „You’ll Never Walk Alone“ gesungen. Währenddessen trat Preston-Kapitän Ben Whiteman auf den Rasen und legte einen blau-weißen Blumenkranz vor den Fans nieder.

Bei einer anschließenden Schweigeminute wurde auf Stadionbildschirmen mit Bildern an die Brüder erinnert. Spieler und Fans rangen dabei sichtlich um Fassung. Beide Mannschaften traten im Deepdale-Stadion mit Trauerflor an. Der englische Meister Liverpool hatte angekündigt, die Nummer 20, die Jota trug, nie wieder vergeben zu wollen.

Arne Slot: Jota war „in allem ein Champion“

„Wir werden ihn immer bei uns tragen, in unseren Herzen, in unseren Gedanken, wohin auch immer wir gehen“, sagte Trainer Arne Slot in einem Interview auf der Webseite des Vereins vor der Partie. Im letzten Monat seines Lebens sei Jota „in allem ein Champion“ gewesen, besonders für seine Familie. Dieser Gedanke spende ihm oft Trost, erklärte der Niederländer.

„Nichts scheint wichtig zu sein, wenn man bedenkt, was passiert ist“, sagte Slot mit Blick auf das heutige Testspiel gegen Preston North End. Aber Liverpool sei ein Fußballverein „und wir müssen wieder trainieren und wir müssen wieder spielen, ob wir wollen oder nicht.“

„Traurigkeit, aber auch Stolz“ – Slot zum Tod von Jota & wie es weitergehen muss bei Liverpool

(APA) / Bild: Imago