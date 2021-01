Impfpflicht für Zuschauer? Das sagt die Bundesliga

Wann dürfen wieder Fans in die Stadien? Wie viele Zuschauer dürfen kommen? Soll es eine Impfpflicht für Stadionbesucher geben? Diese und weitere Fragen kommen in den nächsten Wochen und Monaten auf die Bundesliga zu. In der Schweiz wird bereits über eine Impfpflicht als “Chance” diskutiert, in Österreich ist man zurückhaltender.



In der “Krone” erklärt Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer: “Wenn bei uns die Regierung sagt, mit Impfung darf man ins Stadion, werden wir uns daran orientieren. Aber wir als Liga werden keine Impfung vorschreiben. Es kann kein Zwang sein.”

Man wolle als Liga jedoch sehr wohl an der Aufklärung pro Impfung mitarbeiten: “Wir wollen mit den Klubs unterstützen, dass die Menschen impfen gehen. Wir haben eine große Community, da geht es um die Aufklärung.”

Die bisherigen Hygienekonzepte der Bundesliga haben funktioniert. “Diese Konzepte werden erweitert”, sagt Ebenbauer. Aufgrund der Maßnahmen der Regierung waren allerdings nur zu Beginn der Herbstsaison Zuschauer zugelassen. Laut aktuellem Stand dürften bei der ersten Runde nach der Winterpause 750 Fans ins Stadion. Wenn sie sich davor “freitesten” lassen. Da die Kontrolle negativer Tests den Vereinen obliegen würde, stellt sich bei diversen Bundesligisten wohl die Frage, ob sich dies rechnet.

“Ich hoffe, dass zu Beginn der Finalrunde dann schon mehr möglich ist“, gibt sich Ebenbauer in Sachen Fan-Prognose eher vorsichtig.

Bild: GEPA