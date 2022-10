In Amerika und Abu Dhabi: McLaren testet mit IndyCar-Fahrern

Die IndyCar-Fahrer Alex Palou und Pato O’Ward werden für McLaren jeweils eine Trainingssession absolvieren. Das hat der Rennstall in einer Pressemitteilung bekanntgegeben.

Beide Fahrer absolvierten bereits im letzten Jahr private Tests für den britischen Rennstall – und geben nun jeweils ihr Formel-1-Debüt in einer Trainingssession.

IndyCar-Champion Palou testet in Amerika

Der IndyCar-Weltmeister von 2021, Alex Palou, wird das am kommenden Wochenende in Austin an den Start gehen – und im FP1 Daniel Ricciardo ersetzen. „Nachdem ich den McLaren aus dem letzten Jahr in einigen Tests gefahren bin, kann ich es kaum erwarten, den MCL36 auf Herz und Nieren zu prüfen. Ich freue mich darauf, das Team bei seinen Vorbereitungen für den Großen Preis der USA 2022 zu unterstützen“, wird der 25-Jährige Spanier in der Pressemitteilung zitiert.

Pato O’Ward, der in der IndyCar-Serie für das McLaren-Team fährt, wird hingegen im ersten Freien Training in Abu Dhabi zum Einsatz kommen. „Ich kann es kaum erwarten, in Abu Dhabi auf die Strecke zu gehen. Ich habe mich als Fahrer weiterentwickelt und hatte viel Spaß beim Testen des Autos aus dem letzten Jahr. Es wird also eine großartige Erfahrung sein, den MCL36 zu fahren. Vielen Dank für McLaren F1 für diese Gelegenheit“, so O’Ward.

Einsetzen von Nachwuchsfahrern verpflichtend

Im Rahmen des sportlichen Reglements 2022 ist jedes Team verpflichtet, in zwei FP1-Sessions einen Fahrer einzusetzen, der nicht an mehr als zwei Rennen teilgenommen hat. Mit dem Einsatz der beiden IndyCar-Fahrern erfüllt auch McLaren damit seine Pflicht.

„Wir freuen uns, Alex und Pato die Möglichkeit zu geben, an den Freien Trainings-Sessions mit McLaren teilzunehmen. Alex und Pato haben bei ihren jüngsten Tests in Barcelona und Österreich beeindruckt, und wir freuen uns, ihnen die Erfahrung im MCL36 anbieten zu können“, so Teamchef Andreas Seidl.

(skysport.de)

Bild: Imago