In der 6. Minute der Nachspielzeit: Onisiwo rettet Mainz Punkt gegen Freiburg

In der Deutschen Bundesliga trennten sich am Sonntagabend Mainz und Freiburg 1:1-Unentschieden. Für die Führung der Gäste zeichnete Ritsu Doan (55.) nach Kopfball-Vorlage des in der 93. Minute ausgewechselten Michael Gregoritsch verantwortlich. Dem nach einer Stunde auf den Platz gekommenen Karim Onisiwo glückte in der 96. Minute der Ausgleich.

Bei Freiburg fehlte der an einer Muskelverletzung laborierende Philipp Lienhart, der damit auch weiterhin für die anstehenden EM-Quali-Partien fraglich ist.

Freiburg klettert durch den Punktgewinn auf einen Champions-League-Platz. Mainz ist nun Neunter.

(APA/dpa/red.)

Artikelbild: Imago