„In der Lage, sie zu schlagen“: Trimmel hofft auf Wiedergutmachung gegen Dänemark

Christopher Trimmel hat das Heim-1:2 der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft am vergangenen Montag in der Nations League gegen Dänemark noch nicht ganz verdaut. Die Niederlage sei unnötig und unverdient gewesen, sagte der Rechtsverteidiger am Sonntag vor dem Abflug nach Kopenhagen zum nächsten Duell mit dem EM-Semifinalisten und hofft für Montag (20.45 Uhr) auf eine erfolgreiche Revanche.

Die Chance dafür sei auf jeden Fall gegeben, betonte Trimmel. „Man hat schon in Wien gesehen, dass wir absolut in der Lage sind, sie zu schlagen.“ Vor einer Woche hätten Kleinigkeiten den Ausschlag zugunsten der Dänen gegeben. „Wir hatten viele gute Chancen und haben in Summe wenig zugelassen. Aber wenn du gegen so eine gute Mannschaft einen Fehler zu viel machst, verlierst du auch“, erklärte der Burgenländer.

Trimmel ist mit seinen 35 Jahren der älteste Spieler im aktuellen ÖFB-Kader. Trotz des fortgeschrittenen Fußballer-Alters ist die Nominierung des Ex-Rapidlers laut Ralf Rangnick „absolut verdientermaßen“ erfolgt, sagte der Teamchef mit Verweis auf Trimmels Einsatzstatistik bei Union Berlin. Für die „Eisernen“ absolvierte der Flügelspieler in der abgelaufenen Saison 37 Bewerbspartien. „Es ist immer ein gutes Gefühl, wenn man beim Nationalteam dabei ist. Die Basis dafür ist, im Verein gute Leistungen zu bringen und viel zu spielen“, meinte Trimmel.

Dem ÖFB-Internationalen winkt am Montag sein 23. Länderspiel-Einsatz und damit möglicherweise ein Duell mit Christian Eriksen, der vor genau einem Jahr bei der EM gegen Finnland im Parken-Stadion einen Herzstillstand erlitten hatte. „Das war ein sehr tragischer Moment, solche Bilder bleiben schon eine Zeit lang hängen. Wir sind alle froh, dass er wieder gesund ist, auf dem Feld steht und auf höchstem Niveau spielen kann“, sagte Trimmel.

Dänemark ohne Delaney und Poulsen gegen Österreich

Dänemark tritt am Montag im Fußball-Nations-League-Spiel in Kopenhagen gegen Österreich ohne Thomas Delaney an. Der Mittelfeldspieler wurde vorzeitig in den Urlaub geschickt, gab der dänische Verband am Sonntag bekannt. Tags zuvor hatte der EM-Semifinalist des Vorjahres den verletzungsbedingten Ausfall von Yussuf Poulsen vermeldet.

(APA).

Beitragsbild: GEPA.