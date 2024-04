In dieser Statistik ist ÖFB-Legionär Stöger Europas Nummer eins

Der 30-jährige Österreicher Kevin Stöger, der beim deutschen Bundesligisten VfL Bochum unter Vertrag steht, hat in dieser Saison bereits 168 Chancen in 25 Spielen kreiert und ist damit in Europas top fünf Ligen statistisch der Beste.

Laut fbref.com führt Stöger die Statistik mit 7,37 kreirten Schusschancen pro 90 Minuten an. Gefolgt wird der Mittelfeldakteur des Tabellenfünfzehnten der deutschen Bundesliga von großen Namen wie Ousmane Dembele und James Maddison.

Trotz dieser bemerkenswerten Saison wartet Stöger weiterhin auf seinen ersten Einsatz für das ÖFB-Team unter Ralf Rangnick und hat es bisher nur auf die Abrufliste geschafft. Für andere Vereine dürfte der Bochumer aber auf jeden Fall ein spannender Spieler sein, vor allem da sein Vertrag bereits im Sommer ausläuft. Vor seiner Station bei den Bochumern spielte der gebürtige Oberösterreicher, der als 15-Jähriger nach Deutschland ging, bereits für Mainz, Düsseldorf, Paderborn, Stuttgart und Kaiserslautern.

Artikelbild: Imago