In doppelter Unterzahl: Bayern erkämpft Punkt in Leverkusen

Der FC Bayern hat in der Fußball-Bundesliga dank großer Moral die erste Auswärtsniederlage abgewendet und Bayer Leverkusen im engen Kampf um die Champions-League-Plätze einen Dämpfer verpasst. Die Münchner erkämpften sich beim starken Vizemeister in Unterzahl ein 1:1 (0:1) und haben mit neun Punkten weiter einen komfortablen Vorsprung auf Verfolger Borussia Dortmund.

Luis Díaz (69.) erzielte den Ausgleich für den Rekordmeister, der nach einer Roten Karte gegen Nicolas Jackson (42.) lange in Unterzahl spielte – auch Díaz sah noch Gelb-Rot (84.). Aleix García (6.) hatte Bayer früh in Führung gebracht. Die Werkself verpasste Big Points im Rennen um Platz vier und muss sich schnell wieder aufrappeln: Nach dem 1:1 am vergangenen Mittwoch kämpft Bayer am Dienstag im Achtelfinal-Rückspiel beim FC Arsenal um das erste Champions-League-Viertelfinale seit 24 Jahren.

HIGHLIGHTS | Bayer Leverkusen – FC Bayern | 26. Spieltag

Hecking verpasst perfekten Einstand

Ein Punkt zum Einstand – doch der VfL Wolfsburg hat beim Debüt seines neuen Trainers Dieter Hecking den ersehnten Befreiungsschlag verpasst. Bei der Rückkehr Heckings, der für den zuvor entlassenen Daniel Bauer verpflichtet worden war, kam der VfL bei der TSG Hoffenheim zwar zu einem 1:1 (0:0), kassierte kurz vor Schluss aber den Gegentreffer. Damit stehen die Wölfe weiter auf dem vorletzten Tabellenplatz der Fußball-Bundesliga und drei Punkte hinter Relegationsplatz 16.

Konstantinos Koulierakis (64.) hatte Wolfsburg Mitte der zweiten Halbzeit in Führung gebracht, Grischa Prömel (83.) rettete der TSG spät einen Punkt. Als Tabellendritter liegen die Kraichgauer weiterhin auf Champions-League-Kurs, die Gäste blieben derweil zum neunten Mal hintereinander ohne Dreier.

BVB hält Verfolger auf Abstand

Borussia Dortmund hat sein letztes verbliebenes Minimalziel weiter fest im Blick. Durch das 2:0 (1:0) gegen den FC Augsburg hielt das Team von Trainer Niko Kovac die Verfolger im Rennen um den zweiten Platz der Fußball-Bundesliga auf Distanz. Der BVB startet auch dank des souveränen Erfolgs mit einem komfortablen Vorsprung in den Endspurt.

Karim Adeyemi (13.) und Tor-Debütant Luca Reggiani (59.) trafen für die Dortmunder, für die es in dieser Saison nach dem Aus im DFB-Pokal und in der Champions League nur noch darum geht, die Vizemeisterschaft hinter Bayern München und damit die erneute Königsklassen-Teilnahme abzusichern. Ansonsten bestimmen längst die Personalplanungen für die neue Saison die Gespräche.

(SID)/Beitragsbild: Imago