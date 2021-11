In eigener Sache: Job bei Sky Sport Austria

Sky ist Fernsehunterhaltung ohne Kompromisse. Wir setzen neue Maßstäbe und treiben Innovationen voran, um unsere Abonnenten jeden Tag mit unvergleichlichen Erlebnissen und einzigartigen Momenten zu überraschen. Wir lieben und gestalten die Magie des Fernsehens.

„Die Sky Sport Produktion verantwortet jährlich über 300 Live TV-Produktionen in den unterschiedlichsten Sportarten, wie Fußball, Basketball oder Tennis. Mit unserer Tätigkeit sorgen wir dafür, dass jeder Sportfan zuhause in den Genuss kommt, nationale oder internationale Sportereignisse in bester Qualität mitverfolgen zu können. Als Teil unseres Teams, bist du direkt am Geschehen und mitverantwortlich für eine erfolgreiche Umsetzung unserer Produktionen.“ (Monika Coupkova – Director Sports Production)

Wir suchen Dich ab Jänner für unser Team „Sports Production“ am Standort Wien als

EVS Highlight Operator (m/w/d) – Teilzeit

Reizt Dich die Herausforderung? Möchtest Du Deine Fähigkeiten, Erfahrungen, Leidenschaft und Kreativität einsetzen, um die Zukunft des Fernsehens mitzugestalten? Dann suchen wir wahrscheinlich genau Dich! Du passt zu uns, wenn Du nicht nur die fachliche Qualifikation und Erfahrung nachweisen kannst, sondern Team- und Sportsgeist für Dich eine ebenso wichtige Rolle spielt wie für uns.

Wir bieten:

Bei Sky bieten wir Dir unsere volle Unterstützung, damit Du Dein Bestes geben kannst. Hier ein Auszug der Dinge, die Dich bei uns erwarten:

Einen verantwortungsvollen Arbeitsbereich in einem dynamischen, internationalen Team und im wertschätzenden Umfeld

Die Möglichkeit auch unternehmensübergreifend mit anderen Standorten der Sky Gruppe eng und lösungsorientiert zusammen zu arbeiten (Sprache: Englisch)

Flexible Arbeitsbedingungen (Flexi Time & Location Flex)

Zahlreiche Benefits, wie Mitarbeiterrabatte, Krankenvorsorge (Mediclass), Zuschüsse zu öffentlichen Verkehrsmitteln oder Parkplätzen sowie eine hervorragende Verkehrsanbindung, Essenszuzahlungen, ein Aktiensparprogramm der Comcast-Gruppe, Firmenlaptop- und mobiltelefon – und natürlich Sky für Dich zu Hause

Den Start zu einer Karriere in der Comcast-Gruppe, einem der größten Medienunternehmen weltweit und eine internationale Zusammenarbeit ab Tag 1

Aus rechtlichen Gründen sind wir verpflichtet, das kollektivvertragliche Mindestgehalt für diese Position bekannt zu geben, das jährlich bei 26.000 € brutto (Vollzeit) liegt. Unser attraktives Vergütungspaket orientiert sich jedoch an marktgerechten Gehältern und liegt daher deutlich über dem angegebenen Mindestgehalt.

Inklusion:

Bei uns wird Chancengleichheit großgeschrieben. Wir glauben fest daran, dass eine durch Vielfalt geprägte Unternehmenskultur uns gemeinsam wachsen lässt und unsere Kreativität und Innovation fördert. Daher berücksichtigen wir alle qualifizierten Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter, sexueller Orientierung und Identität.

Du möchtest Neues gestalten und Dinge bewegen? Wir freuen uns auf Deine Bewerbung (inklusive Gehaltsvorstellungen) an: Recruiting@sky.at

Dein Kontakt:

Birgit Sisa

Sky Österreich Verwaltung GmbH

Handelskai 92, Gate 1, Rivergate / A-1200 Vienna