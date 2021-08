In eigener Sache: Job bei Sky Sport Austria

Deine Aufgabe: Als Leiter der Sendung/Ablaufredakteur (m/w/d) bist du für die selbstständige Vorbereitung und Kontrolle der sendungstechnisch relevanten Inhalte sowie für die Durchführung der Sportsendungen verantwortlich Du hast die Fähigkeit, journalistisch zu denken und erkennst wichtige Themen und deren Gewichtung in den Sportsendungen Um eine reibungslose Zusammenführung aller Sendungsteile zu gewährleisten, stehst Du in engem Austausch mit der Redaktion und dem Moderator der jeweiligen Sendung Als aktiver Teil der Redaktion bringst Du neue Ideen mit hohem Innovationsgehalt ein Als Leiter der Sendung/Ablaufredakteur hast Du eine zentrale Rolle in der Senderegie oder auf dem Übertragungswagen

Dein Profil: Du verfügst über eine abgeschlossene akademische Ausbildung und bringst mehrjährige relevante Erfahrung in der Durchführung von Live-Sendungen mit Du hast bereits in einer Senderegie u/o auf einem Ü-Wagen gearbeitet Deine Leidenschaft für den Sport und Deine fundierten Kenntnisse, vor allem Fußball, zeichnen Dich aus Du bist sehr verlässlich, hast eine strukturierte Arbeitsweise und besitzt ein hohes Maß an Eigenverantwortung Eine hohe Belastbarkeit sowie eine ausgeprägte Teamfähigkeit zeichnen dich aus Sport findet häufig am Wochenende statt – Wochenende und Arbeit außerhalb der üblichen Bürozeiten sind für Dich keine Belastung Gute Englischkenntnisse runden Dein Profil ab