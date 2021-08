In eigener Sache: Jobs bei Sky Sport Austria

Deine Aufgabe: Gemeinsam mit einem Redakteur gestaltest und schneidest Du Spielzusammenfassungen und bereitest Zuspielungen in Zeitlupe vor

Du verfolgst leidenschaftlich alle Fußballspiele, bist Dein eigener Teamchef und ermöglichst den Zusehern einen detaillierten Spielüberblick durch interessante Analyseszenen

Dabei bearbeitest Du auf dem EVS-System eingehende Tonspuren, koordinierst diese mit passendem Bildmaterial und spielst diese zusammen wieder aus

Im Livebetrieb behältst Du den Überblick über den Inhalt erstellter Playlisten und abgespeicherter Clips, um eigenständig, aber auch in Absprache mit dem Redakteur notwendiges Videomaterial zur Zuspielung anbieten zu können.

Des Weiteren bist Du für das Content Management des Audio- und Videomaterials auf den EVS Servern zuständig

In Eigenverantwortung und ohne redaktionelle Betreuung bist Du für den Schnitt von Sky Formaten, wie z.B. die Torparade der ADMIRAL Bundesliga verantwortlich

Dein Profil: Idealerweise befindest Du Dich in einer fernsehtechnischen Ausbildung (Mediengestalter Bild / Ton) oder in einem Bachelor/Master Studiengang im Bereich Medien- oder Sportwissenschaften

Du verfügst über ausgeprägte Kenntnis der österreichischen Bundesliga und der Fußballregeln, sowie der Sportsendungen auf Sky Sport Austria

Man schätzt Dich für Deinen Teamgeist und Deine ausgeprägten Kommunikationsfähigkeiten

Du übernimmst gern Verantwortung und behältst auch in komplexen Situationen den Überblick

Zu Deinen Stärken gehören Stressresistenz, sowie eine ziel- und lösungsorientierte Arbeitsweise

Zeitliche Flexibilität, Wochenendeinsätze und Reisen sind für Dich (im ausgewogenen Rahmen) eine Bereicherung des Arbeitsalltags

Ein Führerschein Klasse B ist vorteilhaft