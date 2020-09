In einer Riege mit Borg, Lendl & Agassi: Thiem fünfter Major-Sieger in Open Era nach 0:2-Satzrückstand

Erst das fünfte Mal in der Open Era (seit 1968) ist es am Sonntag (Ortszeit) in New York passiert, dass ein Tennisspieler ein Grand-Slam-Finale nach einem 0:2-Satzrückstand noch zum Triumph gedreht hat.

Es ist erstmals seit 2004 und erstmals außerhalb der French Open gelungen, indem der Niederösterreicher Dominic Thiem den Deutschen Alexander Zverev 2:6,4:6,6:4,6:3,7:6(6) besiegt hat.

In Paris haben dies Größen wie Björn Borg (SWE/1974), Ivan Lendl (CZE/1984) und Andre Agassi (USA/1999) hinbekommen. Bei den seit 1881 gespielten US Open ist ein solcher Coup das erste Mal seit 71 Jahren und das erst insgesamt fünfte Mal realisiert worden. Vor 1949 hatte es auch in den Endspielen 1912, 1922 und 1947 Sieger nach 0:2-Satzrückständen gegeben. Thiem wurde übrigens laut ATP-Angaben zum 55. Grand-Slam-Champion der Open Era sowie der 150. der Major-Geschichte bei den Herren.

Die Grand-Slam-Sieger in der Open Era nach 0:2-Satzrückstand: 1974 French Open Björn BORG (SWE) - Manuel Orantes (ESP) 2:6,6:7(4),6:0,6:1,6:1 1984 French Open Ivan LENDL (CZE) - John McEnroe (USA) 3:6,2:6,6:4,7:5,7:5 1999 French Open Andre AGASSI (USA) - Andrej Medwedew (UKR) 1:6,2:6,6:4,6:3,6:4 2004 French Open Gaston GAUDIO (ARG) - Guillermo Coria (ARG) 0:6,3:6,6:4,6:1,8:6 2020 US Open Dominic THIEM (AUT) - Alexander Zverev (GER) 2:6,4:6,6:4,6:3,7:6(6) (APA) Beitragsbild: Getty Images