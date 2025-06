In fünf Sätzen: Titelverteidiger Alcaraz vermeidet Erstrundenaus

Carlos Alcaraz hat sich in einem Kraftakt über mehr als vier Stunden und fünf Sätze in die zweite Runde des Rasen-Klassikers in Wimbledon gemüht.

Der spanische Topstar rang den aufopferungsvoll kämpfenden Italiener Fabio Fognini mit größter Anstrengung 7:5, 6:7 (5:7), 7:5, 2:6, 6:1 nieder. Es war der 19. Sieg in Serie für Alcaraz.

Der fünfmalige Grand-Slam-Champion jagt im Südwesten Londons seinen dritten Wimbledon-Titel in Folge. Nach Wimbledon reiste der 22-Jährige, der bei einem Grand Slam noch nie in der ersten Runde ausgeschieden ist, mit drei Turniersiegen in Folge im Gepäck – darunter dem epischen Triumph bei den French Open.

Gegen den bereits 38 Jahre alten Fognini entwickelte sich für Alcaraz von Beginn an jedoch ein schwieriges Match. Vor den Augen von Fußball-Ikone David Beckham und dem ehemaligen England-Coach Gareth Southgate fand der Italiener immer wieder Antworten auf den noch weit von seiner Topverfassung entfernten Alcaraz.

Der Spanier zeigte dann aber im fünften Satz seine ganze Klasse und nutzte schließlich nach 4:37 Stunden seinen ersten Matchball zum Sieg. Dabei ließ er sich auch von einer mehrminütigen Unterbrechung aufgrund eines medizinischen Vorfalls im Publikum nicht aus der Ruhe bringen.

In der 2. Runde trifft Alcaraz auf den Briten Oliver Tarvet, die Nummer 733 (!) der Welt. Tarvet hatte am Mittag sein erstes Spiel auf der Tour absolviert und gleich ein Traum-Debüt gefeiert.

(SID) / Foto: IMAGO