Meisterliches Gold inklusive: Sturm präsentiert neue Trikots

Meister SK Sturm präsentierte am Montag seine neuen Trikots. Mit ganz klarer Struktur, traditionell in schwarz und weiß, aber auch mit einem auffallenden Dritt-Trikot in gold inklusive Doublesieger-Veredelung auf der Brust.

Wie in der abgelaufenen, historischen Double-Saison laufen Sarkaria, Gorenc-Stankovic, Jatta und Co. mit dem Nike-Swoosh auf der Brust auf. Neu ist die direkte Kooperation mit Nike – in Österreich einzigartig.

Geschäftsführer Wirtschaft Thomas Tebbich erklärt: „Die neuen Trikots betonen einmal mehr unsere Verbundenheit mit den Gründerfarben und den Wert der Tradition, der uns extrem wichtig ist – ohne dabei auf moderne Akzente in der Struktur zu vergessen. Besonders freut mich, dass wir den bevorstehenden Abschluss unseres neuen Vertrages direkt mit Nike International tätigen, was auf das Gesamtvolumen unserer Ware und somit unser Wachstum in den letzten Jahren zurückzuführen ist – eine hervorragende Entwicklung, auf die wir sehr stolz sind.“

(SK Sturm)/Bilder: SK Sturm