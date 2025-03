In Kristoffersens Heimat spitzt sich der Kugelkampf zu

Hafjell bildet mit dem Riesentorlauf am Samstag und Slalom am Sonntag die letzte Station bei den Ski-Männern vor dem Weltcup-Finale in Sun Valley.

Der Norweger Henrik Kristoffersen steht in seinem Heimatland vor entscheidenden Rennen: Im Slalom führt der in Salzburg lebende 30-Jährige die Wertung an, im Riesentorlauf jagt er Marco Odermatt. Österreichs Ski-Stars mischen um Kristall nicht mit, sie fahren um Tageserfolge und Final-Qualifikationen.

Kristoffersen präsentierte sich zuletzt mit dem Double in Kranjska Gora in Topform. Gleichsam ließ er mit kryptischen Aussagen im ORF-Interview aufhorchen. „Ich bin sehr zufrieden mit dem Wochenende. Aber schauen wir mal, ob ich in der nächsten Saison weitermache.“ Zehn Jahre um Siege und Podestplatzierungen zu kämpfen, sei für den Kopf nicht einfach, ließ der 33-fache Weltcupsieger wissen. 2014 feierte er in Schladming seinen ersten Weltcup-Sieg. Ein Jahr später kürte er sich in Hafjell erneut zum Junioren-Weltmeister in Riesentorlauf und Slalom.

Kein Österreicher in Disziplinwertungen top

Für seine zweite Riesentorlauf-Kugel nach 2019/20 müsste er noch 41 Punkte auf Odermatt gutmachen. Die Entscheidung fällt bereits in Hafjell, wenn Kristoffersen die Top fünf verpasst und Odermatt der Sprung zurück aufs oberste Treppchen in seiner Paradedisziplin gelingt. Mit „nur“ drei Saisonsiegen sind dem designierten Gesamtweltcupsieger im Riesentorlauf so wenige wie seit 2021 nicht mehr gelungen. Bester Riesentorläufer aus Österreich ist aktuell Stefan Brennsteiner als Wertungs-Neunter.

Im Slalom gilt das für Manuel Feller, der Siebenter ist. 77 Punkte liegt hier Kristoffersen vor seinem ersten Verfolger, dem pfeilschnellen, aber ausfallgefährdeten Franzosen Clement Noel. Weltmeister Loic Meillard aus der Schweiz muss angesichts von 102 Punkten Rückstand schon darauf hoffen, dass das Duo patzt. Für Kristoffersen geht es um die vierte Slalom-Kugel in seiner Karriere.

Schwarz zittert noch um Slalom-Quali

Marco Schwarz benötigt als Wertungs-27. dringend Punkte, will der Kärntner am Ende seiner Comebacksaison neben dem Riesentorlauf auch im Slalom in Sun Valley am Start stehen. Beim Weltcup-Finale sind die Top 25 der jeweiligen Disziplinwertungen, 500-Punkte-Fahrer und die Junioren-Weltmeister startberechtigt. Neben Feller bereits fix qualifiziert ist Fabio Gstrein (9.). Dominik Raschner, Michael Matt und Johannes Strolz sind als Wertungs-23. bis -25. gerade noch auf Finalkurs.

In Hafjell unweit von Lillehammer machte der Ski-Weltcup zuletzt 2006 Station. Die letzten Männer-Weltcuprennen auf der Strecke der olympischen Technikbewerbe 1994 fanden 2003 statt. Den Riesentorlauf gewann Hans Knauß vor Benjamin Raich, den Slalom Italiens Giorgio Rocca.

(APA) / Bild: GEPA