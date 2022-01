In ÖSV-Abwesenheit: Kriznar gewinnt zweites Willingen-Springen

via

Sky Sport Austria

In Abwesenheit der ÖSV-Frauen hat Nika Kriznar am Sonntag das zweite Weltcup-Springen in Willingen für sich entschieden.

Die Slowenin landete bei 151 Metern (131,6 Punkte), dahinter folgten die Deutsche Katharina Althaus (145/126) und die Russin Alexandra Kustowa (150/115,8). Wie schon am Samstag beim Sieg von Marita Kramer wurde der Bewerb aufgrund schwieriger Windbedingungen nach einem Sprung gewertet.

In der Gesamtwertung verkürzte Althaus den Rückstand auf Kramer auf 172 Punkte. Die österreichischen Springerinnen waren nach dem positiven Corona-Test von Kramer Sonntagfrüh aus Willingen abgereist.

