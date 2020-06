In Serbien und Ungarn sind wieder Fans in den Stadien

via

Während die tipico Bundesliga mit Geisterspielen fortgesetzt wird, sind in Serbien und Ungarn bereits wieder Zuschauer zugelassen.

Beim 4:1-Sieg von Roter Stern Belgrad über Radnik Surdulica in der serbischen Liga waren 14.381 Fans im Stadion. Die Rajko-Mitic-Arena bietet Platz für 57.000 Zuschauer. In Serbien sind seit dem 1. Juni Zuschauer zugelassen, müssen aber einen Sicherheitsabstand von einem Meter einhalten. An die Abstandsregeln hielten sich allerdings nicht alle Stadionbesucher.

Beim Pokalfinale in Ungarn zwischen Budapest Honved gegen Mezokovesd waren 10.000 Zuschauer erlaubt, unter der Vorgabe, nur jeden vierten Platz zu besetzen und einen Abstand von 1,5 Meter einzuhalten. Honved gewann das Pokalfinale mit 2:1.

