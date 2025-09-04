In Stripfing geparkt: Austria verpflichtet senegalesischen Sechser

Clauvis Étienne Carvalho wurde kürzlich vom FK Austria Wien im System des ÖFB offiziell registriert. Der 22-jährige Senegalese kommt aus dem Nachwuchsbereich des brasilianischen Topklubs São Paulo FC (U20).

Laut Transfermarkt ist Carvalho sowohl als Sechser als auch in der Innenverteidigung einsetzbar und bringt mit 192 cm körperliche Präsenz ins Spiel. Direkt nach seiner Registrierung wechselt er auf Leihbasis zu Stripfing in die 2. Liga , wo er erste Erfahrungen im österreichischen Profifußball sammeln wird.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

(Red.)/Beitragsbild: GEPA