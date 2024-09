In Thierry-Henry-Manier! Boniface-Pass geht viral

Was für eine Szene: Bayer-Star Victor Boniface leitet das Tor von Alejandro Grimaldo mit Thierry Henrys legendärem Fake-Shot-Pass ein.

Es läuft die 31. Minute beim CL-Auftakt zwischen Feyenoord und Bayer Leverkusen, als Boniface in den Blickpunkt gerät: In bester Thierry-Henry-Manier täuscht er einen Schuss an, spielt dabei den Traum-Pass auf Jeremie Frimpong, der im Anschluss Grimaldo mustergültig bedient. Der Spanier muss nur noch einschieben, 2:0 Bayer!

So reagiert das Netz

Auch das Netz ist entzückt: „Stop it Boniface!!!! The Thierry Henry pass!!“, kommentierte beispielsweise Journalist Julien Laurens auf X. „Ich habe mir diesen Boniface-Pass zehnmal angeschaut und weiß immer noch nicht, wie er das gemacht hat“, schrieb der User @Nakamba_19.

