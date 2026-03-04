In Unterzahl: Newcastle feiert späten Sieg gegen Manchester United

Newcastle United hat das Topspiel des 29. Spieltags der englischen Premier League gegen Manchester United für sich entschieden.

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit sah Jacob Ramsey nach einer Schwalbe im Strafraum die Gelb-Rote Karte. Kurz darauf erhielt Newcastle einen Elfmeter, den Anthony Gordon in der 45+6. Minute zur Führung verwandelte. Casemiro glich in der neunten Minute der Nachspielzeit noch vor der Pause aus.

In der 90. Minute erzielte der eingewechselte William Osula den Treffer zum 2:1-Endstand.

(Red.) / Bild: Imago