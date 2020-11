In Unterzahl: Sevilla dreht Partie gegen Krasnodar

via

Der FC Sevilla gewinnt eine verrückte Partie gegen den FK Krasnodar. Nach 17 Minuten führten die Gäste aus Krasnodar mit 2:0. Rakitic verkürzte für die Spanier per Kopf, ehe Sevilla-Kapitän Jesus Navas kurz vor der Pause die Ampelkarte sah. In Halbzeit zwei drehten die Gastgeber in Unterzahl das Spiel.

Krasnodar bleibt damit weiter sieglos. Sevilla liegt mit sieben Punkten auf Platz zwei in Gruppe E. Tabellenführer Chelsea hält ebenfalls bei sieben Punkten.

Elfmeter für Krasnodar: Marcus Berg verwandelt zum 1:0 (21.)

2:0! Suleymanov zirkelt einen Freistoß über die Mauer hinweg ins Tor (17.)

Tor für Sevilla: Ivan Rakitic macht per Kopf das 1:2 (42.)

Sevilla gleicht aus! Youssef En-Nesyri macht das 2:2 (69.)

Bild: Getty