In zweiter Saison: Große Ehre für Affengruber bei Elche

David Affengruber wird beim spanischen Erstligisten FC Elche eine große Ehre zuteil. Der ehemalige Sturm-Kicker stieg in seiner erst zweiten Saison in die Riege der Klub-Kapitäne auf.

Damit ist Affengruber nun einer von sechs Spielern, die als mögliche Kapitäne beim diesjährigen La-Liga-Aufsteiger in Frage kommen. Dass der Innenverteidiger die Kapitänsschleife in näherer Zukunft tatsächlich tragen wird, erscheint dennoch eher unwahrscheinlich.

Die drei „Stammkapitäne“ bleiben Pedro Bigas, Matias Diruto und Josan Ferrandez. Bambo Diaby und Aleix Febas sind wie Affengruber „befördert“ worden.

Affengruber als feste Größe bei Elche

Affengruber zählt seit seinem Wechsel von Sturm Graz zum absoluten Stammpersonal beim FC Elche. Nach dem direkten Aufstieg in seiner ersten Saison ist der 24-Jährige auch in dieser Saison Stammkraft und stand in sieben von acht Ligaspielen in der Startelf.

Im jüngsten Ligaspiel gegen Leganes sah Affengruber bei der 1:3-Niederlage jedoch die Rote Karte und wird seinem Klub vorerst fehlen. In der Liga belegt Aufsteiger Elche aktuell ein beachtlichen siebenten Platz.

Bild: Imago