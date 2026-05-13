Infantino: Gastgeber und FIFA „bereit“ für die WM

Knapp einen Monat vor dem Eröffnungsspiel der Fußball-WM sieht FIFA-Boss Gianni Infantino die drei Gastgeber und den Weltverband für „das größte Sportereignis in der Geschichte unserer Welt“ gerüstet. „Wir sind bereit“, sagte Infantino am Mittwoch.

„Wir sind bereit, die Türen zur Welt zu öffnen, die Welt in den Vereinigten Staaten, in Kanada und Mexiko willkommen zu heißen“, ergänzte der FIFA-Präsident und betonte: „Es beginnt sehr bald. Macht euch bereit. Wir sind es.“

Aktuell laufen noch letzte Vorbereitungen – laut Infantino „äußerst gut. Die Begeisterung wächst wirklich. Wir haben einige Jahre darauf gewartet (…), also ist es jetzt an der Zeit, dass es beginnt.“

Ein besonderes Augenmerk richte die FIFA auf die Spielfelder in den Stadien. „Die Bühne ist der Rasen, und der Rasen muss perfekt sein“, sagte Infantino. Fünf Jahre lang habe der Weltverband „daran gearbeitet, diese Rasenplätze vorzubereiten, um sicherzustellen, dass jedes Stadion einen perfekten Rasen hat. Wir installieren sie jetzt überall. Es ist wichtig, dass der Rasen absolut fantastisch ist – und das wird er sein.“

Infantino: „Es wird, wie immer, unglaubliche Überraschungen geben“

Sportlich erwartet der FIFA-Boss ein offenes Turnier. Die WM 2022 in Katar habe gezeigt, „dass es sehr, sehr schwer vorherzusagen ist, wer gewinnen kann. Und es wird, wie immer, unglaubliche Überraschungen geben.“

Infantino unterstrich abermals die verbindende Kraft des Turniers und den FIFA-Anspruch, die Welt zu „vereinen. Und unsere Welt braucht das natürlich auch. Wir wollen inspirieren, wir wollen Möglichkeiten schaffen, und wir wollen das schönste Spiel der Welt feiern.“

(SID)/Beitragsbild: Imago