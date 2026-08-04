Infantino im Kreuzfeuer: Nachfolger-Gerüchte laufen auf Hochtouren

Immer mehr Nationen verweigern Gianni Infantino die Gefolgschaft, auch aus dem eigenen Lager wächst der Widerstand – und die Diskussion um mögliche Nachfolger wie Aleksander Ceferin nimmt weiter Fahrt auf.

Noch versucht der angezählte FIFA-Boss diesem heftigen Gegenwind zu trotzen. Dass er sich „isoliert“ fühle und deshalb im Weißen Haus um Rückendeckung gebeten habe? „Frei erfunden“, stellte der Weltverband empört klar: „Der FIFA-Präsident hat in den vergangenen Tagen weder den US-Präsidenten noch Mitglieder seiner Regierung angerufen.“

Einen entsprechenden Bericht der New York Post wies die FIFA beim Kurznachrichtendienst X energisch zurück. Das US-Blatt hatte berichtet, dass Infantino nach dem gescheiterten Investorendeal ein Meeting mit Außenminister Marco Rubio vereinbart habe. Außerdem habe er mehrfach versucht, Donald Trump telefonisch zu erreichen – laut des Blattes vergebens. Auch wenn dies laut FIFA nicht der Wahrheit entspricht, befindet sich der Schweizer definitiv in der schwersten Phase seiner seit 2016 dauernden Amtszeit.

Ceferin der ideale Nachfolger?

Nicht wenige sehen ausgerechnet seinen wohl hartnäckigsten Widersacher Aleksander Ceferin als idealen Nachfolger. Der Slowene gilt als personifizierter Gegenentwurf zum machtbesessenen und als One-Man-Show agierenden Infantino. Ceferin ist keiner, der sich in der Öffentlichkeit in den Mittelpunkt drängt und mit den mächtigsten Persönlichkeiten umgibt. Der 58-Jährige zieht bei der UEFA die Fäden eher aus dem Hintergrund – und das überaus erfolgreich.

Natürlich hat auch er den europäischen Dachverband seit seinem Amtsantritt 2016 zu einem deutlich besser vermarkteten Fußball-Unternehmen gemacht. Anders als Infantino lief Ceferin dabei aber nie Gefahr, dass ihm jemand unterstelle, vor allem zu seinem eigenen Vorteil zu arbeiten. Der Slowene kennt klare Grenzen und versucht nicht das Rad zu überdrehen. So verwundert es kaum, dass er beim Widerstand gegen Infantino alle 55 Nationalverbände Europas geschlossen hinter sich vereinte.

Ceferin wird auf dem UEFA-Kongress am 4. März in Astana nicht mehr zur Wiederwahl antreten. Eine Amtszeitverlängerung durch ein Schlupfloch, wie es Infantino einst eingefädelt hatte, kam für ihn nicht infrage. Der Rechtsanwalt wäre für die im Rahmen des FIFA-Kongresses in Rabat (18. März) angesetzte Neuwahl pünktlich frei. Ob er aber überhaupt Interesse am Chefposten des Weltverbandes hätte, ist völlig unklar. Ceferin hält sich diesbezüglich bedeckt.

CONCACAF-Boss offenbar ein Kandidat

Womöglich wird der Job des FIFA-Präsidenten ja auch früher vakant, sollten sich die Zeichen weiter verdichten, dass für den Sturz von Infantino ein außerordentlicher Kongress einberufen werden könnte. Neben Ceferin gilt CONCACAF-Boss Victor Montagliani weiter als Kandidat. Der Kanadier wird für seine Arbeit als Präsident des Verbandes von Nord- und Mittelamerika sowie der Karibik sehr geschätzt. Eigentlich möchte er sich nach zehn Jahren in dieser Rolle nochmals wiederwählen lassen – die Aussicht auf den FIFA-Posten könnte ihn umstimmen.

Doch kampflos wird sich Infantino seinem Schicksal keinesfalls ergeben, auch der Rückzug der Unterstützung aus Wales, Finnland und Serbien oder Gegenwind aus dem eigenen Lager wie von FIFA-Direktor Arsène Wenger ändert daran nichts. Der angeschlagene Alleinherrscher stemmt sich gegen die Widersacher, wirbt weiter fleißig um Gefolgschaft. In seiner Instagram-Story postete er beispielsweise Unterstützungsschreiben aus Marokko, Katar, Kuwait, Bhutan, Sri Lanka und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Und es würde kaum verwundern, wenn ihm zeitnah auch sein guter Freund Trump doch noch den Rücken stärkt.