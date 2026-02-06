Ingram überragt: Raptors feiern Sieg Chicago Bulls

Mit einem ungefährdeten 123:107 gegen die Chicago Bulls haben die Toronto Raptors am Donnerstag (Ortszeit) den 31. Saisonsieg in der National Basketball Association (NBA) eingefahren.

Das ist nach 53 Partien bereits ein Erfolg mehr als 2024/25 in allen 82 Begegnungen des regulären Spieljahres. Jakob Pöltls Comeback ließ weiter auf sich warten. Brandon Ingram führte die Kanadier mit 33 Punkten an. Nächster Gegner sind am Sonntag die Indiana Pacers.

Eine überraschende Niederlage setzte es für die Detroit Pistons. Der Leader der Eastern Conference verlor trotz 30 Zählern von Cade Cunningham gegen die Washington Wizards 117:126. Für Victor Wembanyama standen beim 135:123 der San Antonio Spurs auswärts gegen die Dallas Mavericks 29 Punkte und elf Rebounds zu Buche. Die Los Angeles Lakers drehten die Partie gegen die Philadelphia 76ers und gewannen 119:115. Austin Reaves zeichnete für 35 Zähler verantwortlich. Liga-Topscorer Luka Doncic musste noch vor der Pause mit einer Verletzung am linken Bein vom Parkett.

(APA) Foto: Imago