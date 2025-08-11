Inklusive Alaba: Real kommt mit Star-Aufgebot nach Tirol

Real Madrid hat seinen Kader für das Testspiel gegen die WSG Tirol veröffentlicht. Die Königlichen reisen mit einem Top-Aufgebot nach Innsbruck. Die Partie ist am Dienstag ab 18:55 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 (mit Sky X live streamen) zu sehen!

Im Kader von Real befinden sich neben ÖFB-Kapitän David Alaba unter anderem die Weltstars Kylian Mbappe und Vinicius Junior. Jude Bellingham (Schulter-Operation) und Federico Valverde (muskuläre Probleme) fallen aus.

Der komplette Real-Kader im Überblick

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Artikelbild: Imago