Innenbandverletzung! RB Leipzig mehrere Wochen ohne Ex-Salzburger

Der deutsche Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss mehrere Wochen auf den ehemaligen Salzburg-Torhüter Peter Gulacsi verzichten. Der Ungar hat am Sonntag im Spiel gegen den VfL Wolfsburg (2:2) einen Innenband-Anriss im linken Knie erlitten und wird voraussichtlich bis Ende März fehlen.

Wie der Verein am Montag bekannt gab, soll die Verletzung konservativ behandelt werden. Vertreten wird Gulacsi, wie schon im Spiel gegen Wolfsburg, von Maarten Vandevoortd.

Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer äußerte sich betroffen: „Die Diagnose ist bitter, aber wir kennen Pete als absoluten Vollprofi mit großer Mentalität. Er wird deshalb alles daransetzen, schnell und gestärkt zurückzukommen.“

Erst vor einer Woche hatte der Routinier seinen Vertrag bei RB um eine weitere Saison bis 2027 verlängert. Gulácsi wechselte im Sommer 2015 nach 100 Einsätzen für Red Bull Salzburg von der Mozartstadt nach Sachsen.

