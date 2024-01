Innsbruck: Die K.o.-Duelle der österreichischen Springer

Acht österreichische Skispringer haben sich für das dritte Springen der 72. Vierschanzentournee am Mittwoch (13.30 Uhr) in Innsbruck qualifiziert. In den 25 K.o.- Duellen des ersten Durchgangs, in denen sich die Sieger und die fünf besten Verlierer für den zweiten Durchgang qualifizieren, kommt es zu folgenden Paarungen mit österreichischer Beteiligung (in Klammern die Position in der Qualifikation):

Yevhen Marusiak (26/UKR) – Clemens Aigner (25)

Simon Ammann (28/SUI) – Michael Hayböck (23)

Vladimir Zografski (38/BUL) – Stephan Embacher (13)

Daniel Andre Tande (41/NOR) – Manuel Fettner (10)

Erik Belshaw (46/USA) – Jan Hörl (5)

Jonas Schuster (47) – Daniel Tschofenig (4)

Aleksander Zniszczol (49/POL) – Stefan Kraft (2)

Maximilian Ortner (54.) und Clemens Leitner (57.) haben sich nicht für den Bewerb am Bergisel qualifiziert.

(SID) / Bild: GEPA