Fehervar gewinnt Torfestival gegen Innsbruck und schließt Lücke zum Tabellenführer

Hydro Fehérvár AV19 feierte einen deutlichen 6:3 Erfolg über den HC TIWAG Innsbruck und schloss damit den Rückstand in der Tabelle auf Leader-Bozen erneut. Mit dem Sieg der Ungarn setzt sich auch die Serie der Auswärtserfolge in diesem Duell fort. In keinem der bisherigen drei Saison-Duellen dieser beiden Teams konnte ein Heimteam mehr als einen Punkt erobern.

Den besseren Start verbuchten aber die Gastgeber. Max Gerlach benötigte keine zwei Minuten für den Führungstreffer der Haie. Dann schaltete der Tabellenzweite aber einen Gang höher und zog bis zur 36. Minute auf 6:1 davon.

Die Tiroler konnten noch etwas Ergebniskosmetik betreiben den Ungarn aber nicht mehr gefährlich werden.

HC TIWAG INNSBRUCK – DIE HAIE – HYDRO FEHERVAR AV 19 3:6 (1:1,1:5,1:0)

Goals HCI: Gerlach (2., 39.), Sideroff (50.)

Goals AVS: Kuralt (9., 33.), Stipsicz (24.), Petan (28., 36.), Campbell (36.)

Quelle: ice.hockey / Bild: GEPA