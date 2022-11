Innsbruck feiert umkämpften 5:4-Erfolg bei Fehervar

Der HC Innsbruck hat am Samstag sein Gastspiel in der 18. Runde der ICE Hockey League bei Hydro Fehervar mit 5:4 (1:1,2:1,2:2) gewonnen. In einer engen und umkämpften Partie gingen die Tiroler drei Mal in Führung, mussten aber jeweils den Ausgleich hinnehmen und liefen neun Minuten vor Schluss plötzlich einem 3:4-Rückstand hinterher. Doch Tyler Coulter glich aus und Simon Bourque schoss 20 Sekunden vor der Schlusssirene die Gäste zum Sieg. Innsbruck ist damit vorerst Dritter.

Für die Tiroler traf Liga-Topscorer Brady Shaw gegen seinen Ex-Club, Coulter schnürte einen Doppelpack und auch Daniel Leavens war erfolgreich. Es war der dritte Sieg in Folge für Innsbruck. Fehervar, für das Janos Hari ebenfalls zwei Tore erzielte, kassierte hingegen die vierte knappe Niederlage binnen neun Tagen und bleibt vorläufig Sechster.

