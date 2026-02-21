Innsbruck unterliegt in ICE-Liga gegen Budapest

Der HC Innsbruck hat auch das vierte Saisonduell mit Liga-Neuling Budapest in der ICE Hockey League verloren.

Das Schlusslicht der Liga aus Tirol unterlag am Samstag im Heimspiel gegen die Ungarn 4:5. Die Innsbrucker lagen zu Beginn des zweiten Drittels noch 2:0 voran, ehe die Gäste auch dank drei Toren im Powerplay auf 4:2 davonzogen. Im zweiten Spiel des Tages feierte der drittplatzierte HCB Südtirol einen 5:2-Heimerfolg gegen Fehervar.

(APA) / Bild: GEPA