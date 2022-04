Der HC Innsbruck hat den 19-jährigen Eishockey-Stürmer Senna Peeters unter Vertrag genommen. Das gab der ICE-Club am Freitag bekannt.

Der österreich-belgische Doppelstaatsbürger war in den vergangenen drei Jahren in der kanadischen Nachwuchsliga QMJHL für Halifax tätig. In 107 Spielen verbuchte er 36 Tore und 32 Assists, für den ÖEHV bestritt er in der abgelaufenen Saison die Junioren-WM.

(APA)

